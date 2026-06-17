CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato avviato stamane nel quartiere Sant’Elia il primo cantiere di RinnovArea a Cagliari. Si tratta del cinquantesimo cantiere aperto in soli tre mesi, nel territorio regionale, del Piano straordinario per la riqualificazione del patrimonio di Area da 300 milioni. L’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu, assieme al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, all’assessora comunale delle Politiche di gestione e manutenzione del patrimonio ERP Anna Puddu e, per Area, al direttore generale Claudio Castangia e all’amministratore unico Matteo Sestu, ha presentato alla stampa i lavori avviati e quelli in programma nel quartiere Sant’Elia. “Partiamo con i primi tre interventi nel quartiere – spiega Piu – per complessivi 4 milioni, abbiamo già in programma i prossimi lavori. Vogliamo ridare dignità all’abitare ad ogni residente di Sant’Elia, con RinnovArea lo stiamo facendo con questo obiettivo in ogni territorio dell’Isola. Riqualificare un edificio significa restituire valore e dignità non solo a chi risiede in quegli alloggi – sottolinea l’assessore – ma anche al contesto, cambiando la percezione che i residenti hanno di quella via o di quel quartiere e a Sant’Elia RinnovArea si inserisce in un progetto complessivo di rigenerazione urbana che porta avanti il Comune di Cagliari grazie al quale questo obiettivo sarà raggiunto nella sua massima realizzazione”.

Oggi i primi cantieri avviati nel capoluogo riguardano complessivamente 265 alloggi, suddivisi su tre interventi che interessano il complesso del Favero in piazza Demuro (civici 1, 2, 3, 4), piazza Falchi (civico 1) per 51 alloggi e piazza Silesu (civici 1, 2, 3, 4) per altri 107 alloggi. Per piazza Demuro i lavori riguardano 107 alloggi per 1,3 milioni. Il secondo intervento riguarda 51 alloggi nell’edificio in piazza Falchi per complessivi 1,3 milioni. Il terzo cantiere avviato oggi interessa altri 107 alloggi negli edifici di piazza Silesu per un importo di 1,3 milioni. Nel quartiere Sant’Elia a Cagliari sono previsti ulteriori interventi che, sommati a quelli partiti oggi, hanno uno stanziamento complessivo di 45 milioni. A breve partiranno ulteriori lavori per 8,4 milioni, è in fase di gara il nuovo Accordo quadro che finanzierà interventi per 20 milioni e altri circa 13 milioni sono previsti per interventi di riqualificazione strutturale e sociale del quartiere. “RinnovArea è un Piano che ha l’obiettivo di rispondere alle tante criticità che nel tempo si sono verificate e che richiedevano un intervento incisivo con risorse adeguate. Nel caso degli interventi partiti oggi, è dagli anni settanta che questi lavori erano attesi. Contiamo di cambiare passo perché RinnovArea non è solo un investimento ma è un approccio nuovo al tema dell’edilizia residenziale pubblica”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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