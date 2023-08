ROMA (ITALPRESS) – Athletica Vaticana parteciperà a Glasgow ai Campionati del mondo di ciclismo in comunione spirituale con Papa Francesco e i ragazzi che, nelle stesse ore, saranno a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù. E’ la seconda partecipazione della “squadra del Papa”, dopo l’esordio ai Mondiali 2022 in Australia. Venerdì 4 due atleti vaticani (Rino Alberto Bellapadrona e Marcus Bergmann) saranno al “via” del Campionato del mondo di Gran Fondo e domenica 6 un atleta (Rien Schurrhuis) correrà la prova elite con i più forti ciclisti del mondo: da Pogacar a Evenepoel, da Van Aert a Van der Poel. Vatican Cycling, la Federazione ciclistica vaticana nell’ambito di Athletica Vaticana, è membro ufficiale UCI da settembre 2021. Nello stile di Athletica Vaticana a Glasgow non si pedalerà “e basta”. Sabato 5, in particolare, i ciclisti vaticani abbracceranno la comunità vincenziana “Ozanam”, punto di riferimento per le persone che vivono in condizioni di fragilità e povertà. L’incontro è organizzato con l’Arcidiocesi di Glasgow. Inoltre la bicicletta bianco-gialla (donata da Pinarello) con la quale Rien Schuurhuis, il 6 agosto, correrà il Mondiale sarà messa all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto al Dispensario pediatrico vaticano “Santa Marta” che assiste 500 famiglie povere con bambini piccoli.

– Foto Ufficio Stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]