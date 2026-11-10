ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. E’ l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – UNPLI, firmato dai presidenti Gaetano Manfredi e Antonino La Spina.

“I piccoli Comuni e le aree interne rappresentano il cuore del nostro Paese e la custodia della sua identità. Con questo accordo rafforziamo la sinergia tra le amministrazioni locali e la straordinaria rete delle Pro Loco per valorizzare il nostro patrimonio di tradizioni, botteghe storiche e piccoli musei. Attraverso la coprogrammazione e il contributo dei volontari promuoviamo un turismo sostenibile e partecipato, capace di generare opportunità concrete e ridare futuro alle nostre comunità, specialmente nei piccoli Comuni e nelle aree interne” – dichiara il presidente Anci Gaetano Manfredi.

Sul piano operativo, il Protocollo valorizza anche gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore. Anci promuoverà il ruolo delle Pro Loco affiliate a Unpli nelle politiche turistiche e nelle attività di interesse pubblico e favorirà, nel rispetto della normativa e dell’autonomia degli enti, l’utilizzo dei beni comunali e il loro possibile coinvolgimento nella gestione dei piccoli musei di interesse territoriale.

«Le Pro Loco da sempre animano i piccoli centri. Nei Comuni di tutta Italia, migliaia di volontari organizzano eventi, sagre e iniziative culturali durante tutto l’anno, offrendo occasioni di incontro. E’ anche così che contribuiamo a contrastare lo spopolamento. Il rinnovo di questo protocollo d’intesa rafforza la collaborazione già avviata con il Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale italiano. Ora vogliamo dare continuità a quel lavoro, continuando a promuovere progetti condivisi tra Comuni e Pro Loco, nell’ottica di rafforzare il ruolo delle Pro Loco come interlocutori privilegiati delle amministrazioni comunali oltre ad attivare nuove forme di collaborazione per la gestione e la fruizione di beni pubblici e piccoli musei, a beneficio delle comunità locali e dei visitatori” – dichiara Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

UNPLI metterà a disposizione la propria esperienza nei progetti territoriali, favorendo la partecipazione di soci e volontari, la nascita di tavoli di confronto con le amministrazioni e momenti formativi dedicati anche alla gestione e valorizzazione dei piccoli musei.

Il Protocollo dà continuità alla collaborazione già avviata tra Anci e Unpli, anche attraverso il Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale italiano, e rafforza l’impegno comune sui principi della Convenzione UNESCO del 2003, sulla tutela e trasmissione di tradizioni, saperi e pratiche locali e sulla collaborazione tra le rispettive articolazioni territoriali.

L’intesa ha durata triennale e prevede l’istituzione di un Comitato paritetico nazionale composto da tre rappresentanti Anci e tre rappresentanti Unpli.

All’incontro sono intervenuti anche Maximiliano Falerni, vice presidente UNPLI, Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia, Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania, Rino Furlan, Presidente UNPLI Veneto e per ANCI Stefano Locatelli, Vicepresidente Anci.

-foto mec/Italpress-

(ITALPRESS).

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