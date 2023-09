Amppa, le cale di Favignana un “sentiero” di biodiversità

FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Le cale dell'isola di Favignana vanno vissute come se fossero un sentiero. Un sentiero da percorrere passo dopo passo, esplorato e guardato in ogni suo angolo per osservare al meglio le diverse forme di vita". Lo dice il biologo marino Paolo Balistreri, in occasione dell'Egadi Blu Fest, il Festival diffuso di sensibilizzazione ambientale organizzato dal Comune di Favignana - Ente gestore dall'Area Marina Protetta "Isole Egadi" nell'ambito del progetto "AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale", finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta. sat/gtr