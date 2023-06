SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Alex Marquez, con la Ducati targata Gresini Racing, con il tempo di 1’46″121 ha chiuso in testa le prime libere del Gran Premio d’Italia, classe MotoGp, sul circuito del Mugello. Sessione abbastanza tirata, con i primi 14 raccolti in meno di mezzo secondo. Alle spalle di Marquez infatti, a soli 87 millesimi, un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), terzo il sudafricano Brad Binder (+0″104) su Ktm. Quarto tempo, a 0″180, per Marco Bezzecchi in sella alla Ducati del team Mooney V46, che precede le due Desmosedici griffate Pramac di Johann Zarco (+0″214) e Jorge Martin (+0″240). Settimo Franco Morbidelli (Yamaha) che precede Maverick Vinales (Aprilia), chiudono la top ten altri due spagnoli, Marc Marquez (+0″288) e Raul Fernandez (+0″307). Più staccate le due Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, rispettivamente 15^ e 16^, alle spalle di Jack Miller su Ktm.

Da segnalare la caduta di Aleix Espargarò: il pilota Aprilia è finito fuori pista alla curva Bucine.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

