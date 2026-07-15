Al via a Tunisi la seconda sessione degli “Innovation Talks” con Terna e l’Ambasciata italiana

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Al via presso lo Startup Village Menzah la seconda sessione degli “Innovation Talks”, iniziativa promossa congiuntamente da Terna e dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, startup, giovani imprenditori e media tunisini e italiani. All’evento è presente anche l’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, insieme a esponenti dell’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditoria dei due Paesi. La sessione si svolge in un clima di confronto e scambio di idee tra i partecipanti, prima dell’avvio del programma ufficiale.

Al centro dell’incontro un fireside chat tra la startup tunisina ProVerdy e la startup italiana Koalisation, seguito da un momento di networking dedicato alla creazione di nuove opportunità di collaborazione e partenariato.

L’obiettivo degli Innovation Talks è favorire il dialogo tra le comunità innovative tunisina e italiana, promuovendo la condivisione di esperienze e lo sviluppo di nuove connessioni nel settore delle startup.

PRUNAS “INNOVATION TALKS PONTE TRA ECOSISTEMI STARTUP DUE PAESI”

L’iniziativa “Innovation Talks” rappresenta un ponte per rafforzare i legami tra gli ecosistemi dell’innovazione e delle startup di Italia e Tunisia. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, intervenendo oggi alla seconda sessione dell’iniziativa organizzata presso lo Startup Village Menzah. Prunas ha sottolineato il grande potenziale di collaborazione tra i due Paesi, evidenziando la necessità di trasformare le numerose partnership esistenti, in particolare nel settore universitario, in nuovi progetti concreti capaci di favorire innovazione, scambio di competenze e sviluppo. Secondo l’ambasciatore, nonostante la vicinanza geografica tra Italia e Tunisia, “è necessario colmare ancora alcune lacune nel dialogo e creare maggiori occasioni di confronto”, attraverso iniziative che favoriscano la connessione tra imprese, giovani talenti e realtà innovative.

Prunas ha inoltre ricordato il ruolo di Terna Innovation Zone nel sostenere l’ecosistema delle startup tunisine e nel creare collegamenti con quello italiano, citando anche il recente forum economico italo-tunisino che ha visto la partecipazione di numerose aziende e lo svolgimento di centinaia di incontri B2B. La seconda sessione degli “Innovation Talks” è dedicata al tema della sostenibilità e vede il confronto tra la startup tunisina ProVerdy, recentemente premiata tra le realtà più promettenti dell’ecosistema dell’innovazione tunisino, e la startup italiana Koalisation, con un successivo momento di networking tra i partecipanti.

– foto xt4/Italpress –

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