Al Salone di Hannover le innovazioni di Bosch per il settore industriale

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – In un contesto industriale sempre più complesso, tra carenza di personale qualificato e crescente pressione sui costi, Bosch porta a Hannover Messe 2026 una visione concreta del futuro della produzione, basata sull’integrazione tra persone, software e intelligenza artificiale. Al centro della proposta il concetto di Manufacturing Co-Intelligence, un approccio che connette sistemi, dati e processi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, superando le frammentazioni tipiche delle fabbriche tradizionali. Grazie all’AI agentica, le aziende possono monitorare in tempo reale le operazioni, prevenire guasti e supportare gli operatori con istruzioni puntuali, riducendo fino al 50% le attività manuali legate alla gestione dei dati e alla documentazione. Un altro pilastro dell’innovazione Bosch è rappresentato dai “digital AI twins”, evoluzione dei gemelli digitali che, oltre a rappresentare i componenti, sono in grado di prevederne il comportamento futuro. Questo consente una manutenzione più efficiente, minori tempi di fermo e una migliore gestione energetica.

Ampio spazio anche alle tecnologie applicate: dalla stampa 3D con materiali industriali, che permette prototipi più rapidi e realistici, alle soluzioni per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici, settore destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni. In questo ambito, Bosch Rexroth propone sistemi scalabili per automatizzare le operazioni e aumentare efficienza e sicurezza. Con queste innovazioni, Bosch conferma il proprio ruolo di protagonista nella trasformazione digitale dell’industria, puntando su resilienza, competitività e sostenibilità.

– foto ufficio stampa Bosch –

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