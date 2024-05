Al Forum Pa la sfida della Puglia per la transizione

ROMA (ITALPRESS) - Supportare e facilitare la transizione economica, sociale e ambientale verso modelli più sostenibili e resilienti, è l'obiettivo degli RTD, responsabile per la transizione digitale. Della necessità di mettere insieme tutti gli Rtd e tirare fuori gli strumenti operativi per facilitare la loro attività si è parlato nel corso del tavolo di lavoro al Forum Pa a Roma. Quello che ha fatto la Regione Puglia in questi anni è stata la creazione di una rete Rtd con lo scopo di estenderla anche a livello nazionale. xb1/mgg/gtr