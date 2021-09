Agrifood Magazine – 22/9/2021

In questo numero del Tg Agrifood, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tele Ambiente: - L’italian sounding vale 100 miliardi di euro - Aceto balsamico, nel 2020 fatturato da un miliardo di euro - Le eccellenze territoriali protagoniste al “Ferrara Food Festival” - Bio in Sicily 2021, torna la tre giorni su sostenibilità in agricoltura abr/gtr/col