Aeroporto di Catania, Via libera al riconoscimento facciale per Linate

Parte il riconoscimento facciale per check in e imbarco dei voli Ita da Catania a Linate: Fontanarossa è il terzo scalo in Italia, dopo Roma e Milano, a sperimentare la tecnologia che consente di velocizzare in modo significativo le procedure di identificazione e ingresso in aereo per i passeggeri. L'ad di Sac, Nico Torrisi ha poi accennato ad altri progetti e invitato i passeggeri ad un maggiore senso civico. xd9/trl/gtr