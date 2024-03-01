توفي المخرج باولو تافياني عن عمر يناهز 92 عامًا، والذي شكّل مع شقيقه فيتوريو، الذي وافته المنية في 15 أبريل 2018، الجمعية الشهيرة للمخرجين وكتاب السيناريو في السينما الإيطالية.

وتوفي الأصغر بين الأخوين في عيادة فيلا بيا حيث كان يرقد في المستشفى لبعض الوقت، ويرافقه زوجته لينا نيرلي وأبناءه إيرمانو وفالنتينا.

وكان أول نجاح كبير لهم كان عام 1969 مع فيلم “تحت علامة العقرب” بطولة جيان ماريا فولونتي. وحصل مع فيلمه “ليلة سان لورينزو” عام 1982، الجائزة الكبرى الخاصة للجنة التحكيم من مهرجان كان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومع فيلم “قيصر يجب أن يموت” عام 2012، فاز الأخوان تافياني بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل فيلم وأفضل مخرج. وفي عام 2022، بعد أربع سنوات من وفاة فيتوريو، عاد باولو إلى مهرجان برلين بفيلم “ودعا ليوناردو”، وهو فيلم مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب لويجي بيرانديللو، الحائز على جائزة فيبريسكي. ومن المقرر إقامة مراسم الجنازة العلمانية يوم الاثنين المقبل، الساعة 10 صباحا.