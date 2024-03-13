قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن الضرائب هي واحدة من الموضوعات الأولى التي أرادت معالجتها من خلال الموافقة على الإصلاح الذي طال انتظاره منذ 50 عامًا مع هدف تصميم فكرة جديدة لإيطاليا، أقرب إلى دافعي الضرائب و أكثر جاذبية للشركات والاستثمارات.

وأضافت ميلوني، في مؤتمر الإصلاح الضريبي بالبرلمان، أن الضرائب “هي قضية نعتبرها أساسية لتنمية ورفاهية الأمة، وهي إحدى المسائل التي تقع في قلب عمل الحكومة”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت ميلوني: نواجه لحظة معقدة على المستوى الدولي، لكن الأزمات تصبح فرصة، ولهذا السبب نحن مطالبون بتقديم استجابات شجاعة وهيكلية، ويجب علينا معالجة القضايا التي لم تتم معالجتها مطلقًا بشكل نهائي.

ومضت ميلوني تقول: اتهمونا بالرغبة في مساعدة المتهربين من الضرائب، بالرغبة في إخفاء عفو وهمي، لن أجادل في هذه الاتهامات لأن هناك أرقام تنفي ذلك، أرقام تقول إن عام 2023 كان العام القياسي في مكافحة التهرب الضريبي.