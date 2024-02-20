تترأس رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، وهو الأول من نوعه تحت الرئاسة الإيطالية.

ويأتي هذا الاجتماع بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا، ومن المتوقع أيضًا أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وبنهاية الاجتماع سيتم اعتماد بيان مشترك، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.