قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، إن هناك من كتب أن المزارعين خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن امتيازاتهم، مضيفة أن المزارعين لديهم كل الحق في المطالبة بما يطلبه أي عامل والاعتراف بالسعر المناسب للعمل الذي يقومون به.

وجاءت تصريحات ميلوني، في رسالة بالفيديو إلى الجمعية العامة للاتحاد العام للزراعة الإيطالية المنعقد في بروكسل، مضيفة: هل سيكون هذا امتيازًا؟ أعتقد أن هذا ليس امتيازًا، بل هي معركة منطقية وملموسة حقيقية.

وأضافت أن مجلس الزراعة ومصايد الأسماك يجتمعان اليوم في بروكسل لمناقشة الاستجابات الأكثر فعالية للأزمة التي تؤثر على القطاع.

وأوضحت أن إيطاليا مثّلها وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا، مع طرح وثيقة محددة للغاية، تهدف إلى إعادة التأكيد على بعض المفاهيم الأساسية، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأشارت إلى أن أول هذه المفاهيم هو أن الزراعة ليست عدو البيئة والتحول البيئي، مضيفة: إذا كان هناك شخص يحب الأرض، ويريد حمايتها ويعمل كل يوم للحفاظ عليها، وكذلك حماية الهوية والتقاليد، فهذا الشخص هو المزارع.

وأكدت ميلوني أن الحكومة ناضلت في أوروبا منذ تنصيبها ضد كل تلك الإملاءات الأيديولوجية التي كان من شأنها أن تؤثر على الإنتاج الزراعي الأوروبي وتعرض مفهوم السيادة الغذائية للخطر.