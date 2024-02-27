توجهت مجموعة من المهاجرين إلى ميناء كاتانيا الإيطالي، وذلك بعد أن تم إنقاذهم الليلة الماضية.

وأكدت المنظمة الألمانية غير الحكومية سي ووتش أن سفينتها سي ووتش 5 أنقذت 45 مهاجرًا كانوا على متن سفينة غير صالحة للإبحار، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأوضحت أن الناجين بخير ويتلقون المساعدة من الفريق الموجود على متن السفينة، مؤكدة أنهم يتوجهون إلى ميناء كاتانيا الإيطالي.