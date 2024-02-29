أفادت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات) إلى أن حجم مبيعات الصناعة، بعد خصم العوامل الموسمية، سيرتفع في ديسمبر بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً ديناميكية إيجابية في كلا السوقين (1.7% في السوق المحلية و2.7% في السوق الأجنبية).

وقال المكتب إنه في الربع الرابع، نما المؤشر العام بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق (0.6% في السوق المحلية و1.4% في السوق الخارجية)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.