قال سفير المغرب لدى إيطاليا، يوسف بلا، اليوم، إنه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، منذ بداية الحرب في غزة، يصل 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية من أجل التخفيف من معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون وضعاً كارثياً.

وأضاف بلا، في حوار أجراه كلاوديو براكينو لوكالة إيطاليا برس للأنباء، أنه لم تتمكن أي دولة من إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة عن طريق البر: المغرب هو من فعل ذلك.

وأكد أن المغرب معروف بمبادراته الإنسانية والسياسية، باعتباره فاعلا في السلم والأمن بالمنطقة، وقد نجح في هذا المسعى “بفضل قيادة صاحب الجلالة محمد السادس، الذي يتمتع بمكانة دولية كبيرة” وبفضل قنوات التواصل مع العالم أجمع.

واعتبر بلا أنه على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا مثل ما بذله المغرب” الذي “نأمل أن تحذو حذوه بلدان أخرى”.

ودعا السفير المغربي لوقف دائم لإطلاق النار، للسماح بالوصول الدائم للمساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية تأسيس منظور سياسي، على أساس الشرعية الدولية، ينص على مبدأ الدولتين.