تحدث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، عن مسؤوليات الاتحاد الأوروبي تجاه ظاهرة الهجرة، مشدداً على ضرورة تحويلها من ظاهرة غير منظمة ومضطربة في أيدي المتاجرين بالبشر إلى وصول منظم إلى أوروبا وفقا لقانون الهجرة.

وشدد ماتاريلا، خلال مؤتمر صحفي في قبرص بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة تحديد ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي قريبًا ومن ثم تنفيذه على الفور، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف أنه من المهم عقد اتفاقيات مع دول المنشأ والعبور للتعاون لتحسين الظروف هناك.

وأشار إلى إطلاق الحكومة الإيطالية خطة ماتي للتعاون مع بلدان القارة الأفريقية بطريقة تشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.