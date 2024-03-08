قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن الأحكام المسبقة والقوالب النمطية عن المرأة تظهر من جديد حتى في المجتمعات التي تعتبر نفسها أكثر تقدما.

وأضاف ماتاريلا، خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة: لا تزال المضايقات والضغوط غير المشروعة في عالم العمل والتمييز شائعة وغير مقبولة، كما ورد منذ سنوات. وتابع الرئيس: دون أن نفقد ذكرى العنف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتساءل: كيف لا نتذكر ضحايا جرائم قتل النساء الكثيرة، حتى في الأيام الأخيرة؟ فكيف لا نتذكر في المقام الأول جوليا تشيكيتين، التي جلبت مأساتها الرعب والألم إلى إيطاليا بأكملها؟ لقد قيل مرات عديدة أن هناك حاجة إلى عمل ثقافي عميق لضمان اكتساب الجميع إحساسًا حقيقيًا بالعلاقة بين المرأة والرجل: الفن وسيلة فعالة ودافعة للتدريب ونقل القيم من الحياة.

وتابع ماتاريلا: لقد استرجعنا معًا القصص القديمة للافينيا فونتانا وأرتيميسيا جينتيليسكي، واستمعنا إلى كلمات لفيرجينيا وولف وكارلا أكاردي: ما رأيناه وسمعناه يؤكد أن المرأة، في الفن كما هو الحال في كثير من المجالات أخرى، للتعبير عن أنفسهم وتحقيق أنفسهن، كان عليهن أن يواجهن قدرًا إضافيًا من الجهد.