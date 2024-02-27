قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، خلال زيارته للقيادة العامة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، إنها مهمة صعبة، لكنه أشار إلى أن هناك دائما طريق محتمل يجب اتباعه.

وأضاف ماتاريلا: وجودي هنا جاء للتعبير عن التقدير لما قامت به هذه البعثة في العقود الأخيرة للحفاظ على الهدوء والسلام، مشيراً إلى هدف إيجاد حل نهائي وإيجابي يجعل تنفيذ المهمة بنجاح ممكنًا، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكد ماتاريلا على أن إيطاليا تشارك باقتناع في المهمة وتفخر بذلك من أجل الحفاظ على السلام وهدف التوصل إلى حل إيجابي يجعل من الممكن مواصلة تطوير التقدم في هذه المنطقة.