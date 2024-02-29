قال باولو كابوني، الأمين العام لاتحاد العمال العام، اليوم، إن من الضروري التحلي بوعي بالسلامة، مشيراً إلى اقتراح الاتحاد على الحكومة السابقة والحالية إدخال تدريس السلامة في مكان العمل من خلال إشراك النظام المدرسي.

وأضاف كابوني، في مقابلة مع وكالة إيطاليا برس: من كل مدرسة، سيخرج شباب اكتسبوا وعيا، سواء كانوا رواد أعمال أو عمالا.

وأكد أن المأساة التي حدثت في فلورنسا سلطت الضوء على أنه لسوء الحظ في هذا البلد لا يزال الناس يموتون في العمل، في كثير من الأحيان. نتحدث عن 1300 حالة وفاة سنويا. إنه ليس مجرد رقم. إنها مشكلة لا يجب أن تنشأ.

وأضاف كابوني أن إدخال جرائم القتل في مكان العمل هو موضوع قوي، مشدداً على ضرورة تزويد المفتشين بوكالة واحدة تتعامل “مع جميع عمليات التفتيش حتى تتمكن من التدخل بطريقة منهجية”.

وأشار كابوني إلى وجود 550 ألف حادث سنويًا، مضيفاً: ولحسن الحظ، ليست جميعها خطيرة ومميتة ولكننا بحاجة إلى العمل على ذلك.