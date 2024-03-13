فيتو: أداء إيطاليا الأفضل فيما يتعلق بخطة التعافي والصمود

تطرق وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك رافايلي فيتو، اليوم، في مجلس الشيوخ إلى حالة تنفيذ خطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود.

وقال فيتو: بالمقارنة مع الدول الأخرى، يظهر أداء إيجابي للغاية، وهو الأفضل بين جميع الدول الأعضاء. نحن لا نقول ذلك بأنفسنا، ولكن المفوضية الأوروبية نفسها تقول ذلك.

وأضاف فيتو: لدينا أكبر خطة للمرونة وهذا يجعلنا أكثر مسؤولية وهو ما يعطي معنى مراجعة الخطة بهدف واضح هو تحسين الإنفاق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أن المراجعة أسفرت عن 7 إصلاحات جديدة تنفذ عمل وأهداف الخطة على أهداف وثيقة الصلة. وتابع: بلادنا جمعت 35 مليارًا في نهاية عام 2023 مما دفع بلادنا إلى جمع 102 مليار.

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