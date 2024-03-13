تطرق وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك رافايلي فيتو، اليوم، في مجلس الشيوخ إلى حالة تنفيذ خطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود.

وقال فيتو: بالمقارنة مع الدول الأخرى، يظهر أداء إيجابي للغاية، وهو الأفضل بين جميع الدول الأعضاء. نحن لا نقول ذلك بأنفسنا، ولكن المفوضية الأوروبية نفسها تقول ذلك.

وأضاف فيتو: لدينا أكبر خطة للمرونة وهذا يجعلنا أكثر مسؤولية وهو ما يعطي معنى مراجعة الخطة بهدف واضح هو تحسين الإنفاق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أن المراجعة أسفرت عن 7 إصلاحات جديدة تنفذ عمل وأهداف الخطة على أهداف وثيقة الصلة. وتابع: بلادنا جمعت 35 مليارًا في نهاية عام 2023 مما دفع بلادنا إلى جمع 102 مليار.