قال وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا، اليوم، إن المبادئ التوجيهية ستشمل فقط الهاتف الخلوي غير الموصى به للاستخدام التعليمي والكمبيوتر اللوحي المستخدم للأغراض التعليمية فقط.

وأضاف فالديتارا، في تصريحات إذاعية: أعلنت أنه في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتثقيف المدني ستكون هناك توصية قوية بعدم استخدام الهواتف المحمولة للأغراض التعليمية في الحضانة والمدارس المتوسطة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتابع: لم أتحدث عن الكمبيوتر اللوحي من حيث الحظر، ولكن في المدارس الابتدائية يتم استخدام الجهاز اللوحي فلا يجب استبدال الكتابة بالقلم والورقة ويجب استخدامه للأغراض التعليمية.

وحول المدارس الثانوية، قال الوزير إن استخدام الجهاز اللوحي ممكن تمامًا ويُنصح به في مناسبات معينة، في حين أن الهاتف المحمول يمثل أداة تشتيت انتباه كبيرة، أجد صعوبة في التدريس باستخدام الهاتف المحمول.