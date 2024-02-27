قدم مدير فريق فيراري الإيطالي، فريدريك فاسور، بطولة العالم 2024 التي تنطلق هذا الأسبوع في البحرين مع أول سباق للجائزة الكبرى لهذا الموسم.

وقال فاسور: بعد أن قطعنا مسافة أكثر من سبعة سباقات للجائزة الكبرى في الاختبار، حيث ركز كل فريق على نفسه، فقد حان الوقت أخيرًا للعب.

وأضاف أنه بدءًا من الخميس في التدريبات الحرة سنرى القيم الحقيقية على أرض الملعب وسنفهم المدى الحقيقي للعمل الذي قمنا به نحن وخصومنا.

وبعد 95 يومًا من نهاية السباق الأخير لعام 2023، تستأنف الفورمولا 1 الموسم الأكثر كثافة على الإطلاق، مع 24 سباقًا، و عودة سباق الجائزة الكبرى الصيني وسباق إيمولا، اللذين تم إلغاؤهما العام الماضي بسبب الفيضانات التي ضربت رومانيا و المناطق المحيطة.

ويستعد شارل لوكلير وكارلوس ساينز وفريق مارانيلو لتقديم كل ما لديهم بعد المؤشرات المشجعة خلال الأيام الثلاثة للاختبار التحضيري الوحيد للموسم والذي أُجري أيضًا في الصخير الأسبوع الماضي.

وتابع فاسور: أكد لوكلير وساينز أنهما كانا مرتاحين خلف عجلة قيادة سيارة SF-24 وكان هذا بالضبط هو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا عندما بدأنا في تصميم السيارة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف: سنواجه منافسين أقوياء وشرسين للغاية، وأريد أن أرى نفس النهج الذي اتبعناه في الموسم الماضي.. علينا عدم الخوف من الشجاعة إذا كنا نعتقد أن خيارًا معينًا يمكن أن يحدث فرقًا في أدائنا.