تحدث وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي، في المؤتمر الصحفي “الوصول إلى الأدوية: الابتكارات التشريعية، التغييرات للمواطن”، والمخصص للابتكارات التي أدخلها قانون ميزانية 2024 بشأن توزيع الأدوية وصرفها والمتاحة فقط في مرافق المستشفيات والصيدليات المحلية.

وقال الوزير: نواجه تغييراً متوقعاً وجذرياً في العديد من النواحي ويجب مراقبته بعناية. ولهذا السبب، تم إنشاء جدول فني في وزارة الصحة سيكون مسؤولاً عن مراقبة الآثار المالية لهذا الاعتماد، لضمان استدامة الخدمة الصحية.

وعبر عن الأمل في أن يتم توجيه عمل الجدول نحو تحليل ليس فقط التأثير الاقتصادي، ولكن أيضًا الآثار الحقيقية للحكم على زيادة الالتزام وتحسين شروط الوصول إلى الخدمات الصيدلانية وهي ركيزة أساسية من المستويات الأساسية للمساعدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد سكيلاتشي أنه مع ميزانية 2024، أردنا تعزيز حماية ضمان حصول المواطنين على سهولة الوصول إلى الأدوية؛ أردنا الاستماع إلى احتياجات مواطنينا وتلبيتها، وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والمعاقين، ومرضى السرطان.