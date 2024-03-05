تحدث عمدة روما روبرتو جوالتيري، في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الذكرى والالتزام تخليدا لذكرى ضحايا المافيا الأبرياء المقرر في 21 مارس، والذي نظمته منظمة ليبرا.

ووجه عمدة روما الشكر لمنظمة ليبرا على رغبتها في عقد هذا الحدث المهم للغاية في روما، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف: فخورون بأنه سيعقد هنا. خلال النهار ستكون هناك قراءة رسمية لأسماء الضحايا الأبرياء. أدعو جميع الرومان للمشاركة، ستكون لحظة ضد الفساد والجريمة، المافيا تقتل وتسرق مستقبل الجميع.