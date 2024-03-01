في الفترة من 22 إلى 28 فبراير، وفقا لبيانات نشرة وزارة الصحة الإيطالية حول الوضع الوبائي الفيروس كورونا (كوفيد-19)، تم تسجيل 1103 حالات إيجابية جديدة بتباين -31.4% مقارنة بالأسبوع السابق (1607).

وتم تسجيل 39 حالة وفاة بتباين -25% مقارنة بالأسبوع السابق (52)، فيما تم اختبار 132,482 مسحة بتباين -9.8% مقارنة بالأسبوع السابق (146,842).

وكان معدل الإيجابية 0.8% بتباين -0.3% مقارنة بالأسبوع السابق (1.1%)، معدل التوظيف في المجال الطبي اعتباراً من 28/02/2024 كان 1.9% (1,154 دخل المستشفى)، مقابل 2.1 % (1,311 دخل المستشفى) بتاريخ 21/02/2024.

وبلغت نسبة الإشغال في العناية المركزة بتاريخ 28/02/2024 0.5% (45 مريضاً)، مقابل 0.6% (51 مريضاً) بتاريخ 2024/02/21.

وبات رقم تراجع النمو الآن موحدا كما كان متوقعا على نطاق واسع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال المدير العام لقسم الوقاية الصحية بوزارة الصحة، فرانشيسكو فايا، إن وزارة الصحة تعمل على الوقاية كعنصر فاعل للتغيير المحتمل، بدءًا من إعادة إطلاق الفحص وحتى رفع مستوى الوعي حول تبني أنماط حياة صحية، وأيضًا من خلال تحالف قوي بشكل متزايد بين الرعاية الصحية والمدرسة والأسرة.