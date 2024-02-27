أعربت الرئيسة الجديدة لمنطقة سردينيا، أليساندرا تودي، اليوم، عن سعادتها وفخرها كونها أول رئيسة منخبة.

وقالت تودي، في المؤتمر الصحفي بعد فوزها بالانتخابات الإقليمية: كسرنا السقف الزجاجي، وذلك بفضل النساء اللاتي أسسن هذا الفريق وأحدثن الفارق. يجب أن نبدأ العمل من أجل سردينيا ونبدأ من البرنامج الانتخابي. وأعربت عن أملها في تأسيس جزيرة حديثة ونظيفة تولد من جديد، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتابعت تودي: أعتقد أن سردينيا ليست مختبراً لأن أهل سردينيا ليسوا فئران تجارب. سعيدة بهذا المشروع النقابي. المهم هو الحديث عن سكان سردينيا.

وأكدت أن المجلس الجديد سيتشكل بناء على الخبرات، مضيفة: يتوقع ناخبونا الإجابات، والشيء المهم هو الاعتماد على شخصيات معترف بها، دعونا نرى إعلان أعضاء المجلس، لكننا سنبدأ العمل على الفور.