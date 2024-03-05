قالت منظمة سوس هيومنتي غير الحكومية إن السلطات الإيطالية خصصت ميناء كروتوني بدلاً من باري كموقع آمن للناجين الـ 77 الذين تم إنقاذهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن طلب القبطان من السلطات الإيطالية ميناء أقرب لإنزالهم.

والمهاجرين الـ 77 جرى انقاذهم في أعقاب مناورة خطيرة قام بها زورق دورية لخفر السواحل الليبي أطلق خلالها الخفر الليبيون النار أثناء إنقاذ المهاجرين من ثلاثة قوارب مكتظة.

وبحسب ما ورد، أوقف خفر السواحل عملية الإنقاذ وأطلقوا الذخيرة الحية في الماء، مما تسبب في حالة من الذعر بين المهاجرين. وغرق مهاجر واحد على الأقل وأجبر آخرون على العودة إلى ليبيا في انتهاك للقانون الدولي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهتها، أنقذت سفينة الإنقاذ سي ووتش 5، التي تديرها منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، 70 شخصًا في عمليتين.

وقالت المنظمة غير الحكومية: بينما خصصت السلطات الإيطالية ريجيو كالابريا كملاذ آمن، فإن الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار تسد ​​طريقنا شمالاً، وليس من الآمن المضي قدما.