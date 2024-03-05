توجه 77 مهاجرا باتجاه كروتوني.. و70 إلى ريجيو كالابريا

Lampedusa - Italy. Lampedusa - October 21, 2023 This morning, the crisis hotline Alarm Phone was informed about a boat in distress at sea. Around 300 people were on an overcrowded fishing trawler between Tunisia and Lampedusa. In adverse weather conditions and up to 28 knots of wind (50 km/h), RESQSHIP’s sailing ship Nadir was the only available asset of the civil fleet and set off for the given position. Together with the reconnaissance aircraft Seabird of the NGO Sea-Watch, the Nadir found the heavily overcrowded fishing boat around 4 pm. The boat originally had departed from Libya. Since then, the Nadir has been accompanying the boat towards Lampedusa. (Lampedusa - 2023-10-23, Friedhold Ulonska/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت منظمة سوس هيومنتي غير الحكومية إن السلطات الإيطالية خصصت ميناء كروتوني بدلاً من باري كموقع آمن للناجين الـ 77 الذين تم إنقاذهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن طلب القبطان من السلطات الإيطالية ميناء أقرب لإنزالهم.

والمهاجرين الـ 77 جرى انقاذهم في أعقاب مناورة خطيرة قام بها زورق دورية لخفر السواحل الليبي أطلق خلالها الخفر الليبيون النار أثناء إنقاذ المهاجرين من ثلاثة قوارب مكتظة.

وبحسب ما ورد، أوقف خفر السواحل عملية الإنقاذ وأطلقوا الذخيرة الحية في الماء، مما تسبب في حالة من الذعر بين المهاجرين. وغرق مهاجر واحد على الأقل وأجبر آخرون على العودة إلى ليبيا في انتهاك للقانون الدولي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهتها، أنقذت سفينة الإنقاذ سي ووتش 5، التي تديرها منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، 70 شخصًا في عمليتين.

وقالت المنظمة غير الحكومية: بينما خصصت السلطات الإيطالية ريجيو كالابريا كملاذ آمن، فإن الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار تسد ​​طريقنا شمالاً، وليس من الآمن المضي قدما.

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