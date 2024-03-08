خصصت إيطاليا ميناء رافينا الأقرب لمنظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية لنقل الناجين وجثة صبي يبلغ من العمر 17 عامًا إلى بر الأمان على الشاطئ.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنه تم تخصيص رافينا، على بعد 1500 كيلومتر، بسبب الطقس وتوقع أمواج يبلغ ارتفاعها 3.5 متر، والتي ستستغرق 7 أيام للوصول إلى هناك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت أنه بعد إنقاذ 56 مهاجرًا كانوا في محنة في المياه الدولية، وتم إنعاش صبي يبلغ من العمر 17 عامًا كان على متن السفينة بعد إصابته بسكتة قلبية. وبعد نحو ساعتين توفي على متن السفينة.

وفي وقت سابق، طلب طاقم سي ووتش 5 إجلاءً طبيًا له ولأشخاص آخرين تم إنقاذهم من قبل العديد من مراكز الإنقاذ الحكومية، لكن تم رفض ذلك.