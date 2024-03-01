قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن بلاده ضد إرسال جنود إيطاليين إلى الأراضي الأوكرانية، مضيفاً: لسنا في حالة حرب مع روسيا.

وجاء ذلك في معرض رد تاياني في مؤتمر بوزارة الخارجية الإيطالية على سؤال حول تصريحات نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف تاياني: ندافع عن استقلال أوكرانيا ونقوم بذلك بدعم سياسي ومالي، وكذلك بإرسال المعدات العسكرية. وحتى الناتو نفى ذلك، ولم نرسل جنودًا أبدًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وحول إطلاق النار على حشد من الناس كانوا يصطفون للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة، قال تاياني إن الموقف الإيطالي واضح للغاية. إننا نشعر بالألم والقلق، وندين كل عمل من أعمال العنف ضد السكان المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف: طلبنا من إسرائيل إجراء تحقيق صارم للتأكد من جميع المسؤوليات عن أحداث الأمس.