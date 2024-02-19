أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن مهمة أسبايدس في البحر الأحمر والتي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي تعد نجاح إيطالي.

وقال تاياني، على هامش أعمال المجلس الأوروبي المنعقد في بروكسل: كنا البلد الذي أصر أكثر من أي بلد آخر على وجود مهمة عسكرية أوروبية لحماية حركة التجارة في السويس والبحر الأحمر، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأوضح تاياني أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا ستشارك في المهمة، لكن دولا أخرى مستعدة للمشاركة مثل رومانيا وألبانيا.

وتابع أن المهمة تضاف إلى مهمة أتالانتا التي تعمل على مكافحة القراصنة، مؤكداً أنها رسالة قوية موجهة أيضا لحماية نظام يلحق الضرر بالموانئ الإيطالية.

وحول تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك، قال تاياني: في حال أرادت أوروبا التعويل على حلف شمال الأطلسي وضمان سياسة دفاعية وخارجية أوروبية، فلا يمكنها عدم التعويل على جيش مشترك.

واعتبر تاياني أن مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإنشاء مفوض أوروبي لشؤون الدفاع لمواصلة المسار الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي “إيجابي”.