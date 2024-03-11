علق رئيس الحزب الديمقراطي الإيطالي ستيفانو بوناتشيني على تصريحات بابا الفاتيكان فرانسيس بشأن ضرورة استسلام أوكرانيا، وذلك على هامش مؤتمر “أوروبا التي أردناها”، الذي روجت له فعاليات “الطاقة الشعبية”.

وقال بوناتشيني: أعتقد أننا جميعا نأمل في السلام لأننا نرى الكثير من المعاناة، سلام عادل، ولكن لا يمكن أن تصل رسالة “نستسلم فيها” لأولئك الذين يتحملون مسؤوليات دراماتيكية غير مبررة، روسيا كدولة معتدية لدولة ديمقراطية ذات سيادة.

وأوضح أن استسلام أوكرانيا سيكون أيضًا دراماتيكيًا بالنسبة للقيم الغربية والديمقراطية والحرية التي تريد أوروبا تجسيدها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.