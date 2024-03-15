قالت أليساندرا بريانتي، رئيسة الوكالة الوطنية للسياحة إينيت، إن مدينة لاكويلا الإيطالية، مسقط رأسها تستعد للتألق كعاصمة للثقافة في عام 2026، وهو اعتراف لن يحتفل بتاريخها الاستثنائي وتراثها الثقافي فقط.

وأضافت برياني أن الخطوة تفتح أيضًا الأبواب أمام مستقبل من النهضة والازدهار كمتحدث باسم الدور الحاسم الذي تلعبه المناطق الداخلية في المساعدة على التخلص من الموسمية وتقديم تجربة أصيلة للزائرين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.