اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس أن الخدمة البطرسية هي أمر حيوي، وبالتالي لا يرى أي شروط للتخلي عنها.

وقال البابا فرانسيس، في سيرته الذاتية “الحياة. “قصتي في التاريخ”، والمكتوبة مع فابيو ماركيزي راجونا، مراسل الفاتيكان بشبكة ميدياست وصديقه الشخصي، إن الأمور ستتغير إذا حدث عائق جسدي خطير وفي هذه الحالة قمت بالفعل بتوقيع رسالة الاستقالة في بداية البابوية المودعة في السكرتارية.

وتابع: إذا حدث هذا، فلن أسمي نفسي البابا الفخري، ولكن ببساطة أسقف روما الفخري، وسأنتقل إلى سانتا ماريا ماجوري. لكن هذه فرضية بعيدة، لأنني ليس لدي حقًا أسبابًا جدية كافية تجعلني أفكر في الاستسلام.

وأضاف البابا: على مر السنين، ربما كان بعض الناس يأملون أنه عاجلاً أم آجلاً، ربما بعد دخول المستشفى، سأقوم بإصدار إعلان كهذا، لكن لا يوجد مثل هذا الخطر: بفضل الرب، أتمتع بصحة جيدة، هناك الكثير المشاريع لا تزال بحاجة إلى التنفيذ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.