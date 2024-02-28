بابا الفاتيكان: الكثير من الصراعات والمجازر مأساوية وغير مجدية

استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، صباح اليوم الاثنين، أعضاء سينودس أساقفة كنيسة قيليقية البطريركية للأرمن.

وتحدث البابا عن الكثير من الحروب والكثير من المعاناة، مضيفاً: كان من المقرر أن تكون الحرب العالمية الأولى هي الأخيرة.

وأضاف البابا: ولكن منذ ذلك الحين، كم من الصراعات والمذابح، المأساوية دائمًا وغير المجدية دائمًا. لقد توسلت مرات عديدة: “كفى!”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودعا البابا إلى السلام والصلاة، مضيفاً: دعونا لا ننسى الشعوب التي تعاني من الحرب أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وغيرها الكثير.

وتابع: نصلي من أجل ضحايا الهجمات الأخيرة على أماكن العبادة في بوركينا فاسو و لسكان هايتي، حيث تتواصل الجرائم وعمليات الاختطاف من قبل العصابات المسلحة.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE