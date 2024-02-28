استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، صباح اليوم الاثنين، أعضاء سينودس أساقفة كنيسة قيليقية البطريركية للأرمن.

وتحدث البابا عن الكثير من الحروب والكثير من المعاناة، مضيفاً: كان من المقرر أن تكون الحرب العالمية الأولى هي الأخيرة.

وأضاف البابا: ولكن منذ ذلك الحين، كم من الصراعات والمذابح، المأساوية دائمًا وغير المجدية دائمًا. لقد توسلت مرات عديدة: “كفى!”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودعا البابا إلى السلام والصلاة، مضيفاً: دعونا لا ننسى الشعوب التي تعاني من الحرب أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وغيرها الكثير.

وتابع: نصلي من أجل ضحايا الهجمات الأخيرة على أماكن العبادة في بوركينا فاسو و لسكان هايتي، حيث تتواصل الجرائم وعمليات الاختطاف من قبل العصابات المسلحة.