استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، صباح اليوم الاثنين، أعضاء سينودس أساقفة كنيسة قيليقية البطريركية للأرمن.
وتحدث البابا عن الكثير من الحروب والكثير من المعاناة، مضيفاً: كان من المقرر أن تكون الحرب العالمية الأولى هي الأخيرة.
وأضاف البابا: ولكن منذ ذلك الحين، كم من الصراعات والمذابح، المأساوية دائمًا وغير المجدية دائمًا. لقد توسلت مرات عديدة: “كفى!”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
ودعا البابا إلى السلام والصلاة، مضيفاً: دعونا لا ننسى الشعوب التي تعاني من الحرب أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وغيرها الكثير.
وتابع: نصلي من أجل ضحايا الهجمات الأخيرة على أماكن العبادة في بوركينا فاسو و لسكان هايتي، حيث تتواصل الجرائم وعمليات الاختطاف من قبل العصابات المسلحة.
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