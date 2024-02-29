انطلقت الحملة الانتخابية للاشتراكيين الأوروبيين لانتخابات يونيو 2024 وذلك من العاصمة روما، حيث من المقرر عقد مؤتمر يوم السبت.

وقالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المؤتمر: يشرفنا أن نكون قادرين على استضافة هذا المؤتمر الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي، إنها فرحة ومسؤولية عظيمتين، لقد أحضر آخرون أصدقاء بوتين، المتشككين في أوروبا، إلى إيطاليا، ونحن نحضر أصدقاء أوروبا إلى إيطاليا، بالنسبة لنا العدالة الاجتماعية تولد من التماسك الأوروبي.

وأضافت شلاين: نكافح من أجل إخراج إيطاليا من العزلة التي تأخذنا إليها جيورجيا ميلوني، وقد رأينا هذه الحكومة تحني رأسها عندما اضطرت إلى الدفاع عن المصلحة الوطنية، ونرى الحكومة يهيمن عليها حلفاؤها القوميون.

وتابعت: نعمل من أجل أوروبا و الإصلاحات والعدالة الاجتماعية والعمل الجيد وانتقال الطاقة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

فيما قال جياكومو فيليبيك نائب، الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين، إن الحزب الديمقراطي ملتزم بالدفاع عن قيم الأسرة الاشتراكية الأوروبية، وحزب الاشتراكيين مقتنع بأن الحزب بقيادة شلاين يمكن أن يمثل البديل لحكومة اليمين و في أوروبا سنحتاج إلى حكومة مختلفة.