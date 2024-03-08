أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي “إيستات” أن أسعار المنتجين الصناعيين انخفضت في يناير بنسبة 1.7% على أساس شهري وبنسبة 10.7% على أساس سنوي (كانت أقل 16% في ديسمبر).

وفي السوق المحلية، انخفضت الأسعار بنسبة 2.5% مقارنة بشهر ديسمبر، وانخفضت بنسبة 14.0% على أساس سنوي (من أقل من 20.5% في الشهر السابق).

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% من الناحية الاقتصادية وبنسبة 2.1% من حيث الاتجاه (كانت -1.5% في ديسمبر).

وبشأن السوق الخارجية، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري (-0.3% في منطقة اليورو، 0.0% في منطقة خارج اليورو) وبنسبة 1.5% على أساس سنوي (-2.0% في منطقة اليورو، -1.0% في منطقة خارج اليورو) )، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وفي الربع من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق (-1.4% في السوق المحلية، -0.6% في السوق الخارجية).

وفي يناير، كانت أكبر الانخفاضات على أساس سنوي تتعلق بقطاعات المنتجات الكيماوية (-9.7% السوق المحلية، -7.8% منطقة اليورو، -7.0% خارج منطقة اليورو)، المعادن وتصنيع المنتجات المعدنية (- 5.3% السوق المحلية، -7.5% منطقة اليورو، -6.6% خارج منطقة اليورو)، فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة (-4.9% السوق المحلية، -9.8% منطقة اليورو، -5.3% خارج منطقة اليورو).