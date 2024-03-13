أعلنت الحكومة المغربية أن المغرب حصل على تصريح استثنائي من السلطات الإسرائيلية لإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

والمغرب ستكون الدولة الأولى في العالم التي تقدم المساعدات مباشرة لشعب غزة عن طريق البر، عبر إسرائيل، منذ اندلاع الأعمال العدائية قبل أكثر من خمسة أشهر.

ويتمثل الهدف في “تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين مع حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال حديثي الولادة والأطفال”. وتتكون المساعدات الإنسانية من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية و الضروريات الأساسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

والعملية الإنسانية أطلقت بناء على توجيهات الملك محمد السادس، الذي يتولى أيضا منصب رئيس لجنة القدس والتي تقدم أيضا المساعدات الإنسانية لسكان المدينة. وسيتم توزيع 2000 سلة غذائية على 2000 عائلة و تقديم 1000 وجبة يومياً.

وتشمل المساعدة أيضًا إنشاء غرفة تنسيق للطوارئ في مستشفى القدس. وجاء في بيان أن العملية الإنسانية تعود إلى قيادة الملك محمد السادس وإلى الدبلوماسية المغربية التي تتمتع بمكانة خاصة في الشرق الأوسط.