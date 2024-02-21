أوقف ضباط الشرطة الإيطالية اثني عشر شخصًا في تراباني، وذلك على خلفية تنظيم “رحلات لكبار الشخصيات”.

وأمرت المديرية الإيطالية لمكافحة المافيا التابعة للنيابة العامة في باليرمو، شرطة الولاية بتنفيذ أمر توقيف مشتبه به في جريمة صادرة في حق 12 مشتبها فيه، منهم 6 إيطاليين و 6 تونسيين، باعتبارهم مسؤولين، بصفات مختلفة، عن جمعية إجرامية تهدف إلى المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية بشكل مشدد.

والإجراءات تشمل تجميع نشاط تحقيق واسع النطاق، أطلقته الفرق المتنقلة في باليرمو وتراباني، من جانب موظفي خدمة العمليات المركزية في باليرمو، بتنسيق من مديرية مكافحة المافيا في مكتب المدعي العام في باليرمو، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

والرحلات، التي تم رصدها أثناء التحقيق بأنظمة تحديد المواقع، حددها بعض الشهود بأنها “رحلات لكبار الشخصيات” حيث نظمتها المجموعة الإجرامية من خلال خدمة نقل سريعة وسهلة، على متن سفن مجهزة بمحركات كبيرة الإزاحة، لصالح مجموعة من الأشخاص مع عدد لا يتجاوز عشرين مهاجرا.

وعملية النقل، التي أدارها طيارون خبراء على دراية بالطريق التونسي، مع ضمانة معلنة بعدم اعتراض السفن العسكرية المكلفة بالمراقبة، كانت ستتم بعد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف أورو، عبر القوارب المتهالكة.

والمجموعة المعنية مسؤولة عن ضمان الدعم اللوجستي وتحديد وإعداد القوارب لنقل المهاجرين غير الشرعيين و”تجنيد” المهربين، الذين يتم اختيارهم عادة من بين التونسيين الذين يعيشون في إيطاليا.

وجرى، خلال التحقيقات، إيقاف 8 مهربين مزعومين، ستة منهم متواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية، وجميعهم من جنسية تونسية، بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

وتم تنفيذ الاعتقالات خلال أربع عمليات إنزال منفصلة جرت على ساحل مارسالا في 29 يونيو و14 و24 أغسطس و15 سبتمبر على التوالي.