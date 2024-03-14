أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن الدستور حديث للغاية، لأنه تم وضعه بقدر كبير من الحكمة و يتضمن قواعد تتكيف مع الظروف التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها.

وجاءت تصريحات ماتاريلا خلال نقاش مع 12 مبدعًا حول معنى الدستور الإيطالي وأهميته في الحياة اليومية، فيما أوضح للمستمعين معنى المادة الأولى من الدستور.

وبثت المحادثة، التي أدارها الفنان فابيو روفازي، مباشرة على قنوات اليوتيوب الخاصة ببعض المشاركين وعلى قناة رئاسة الجمهورية. وتم نشر جميع الأفلام القصيرة التي تم إنشاؤها في قائمة تشغيل مخصصة على قناة القصر الرئاسي على اليوتيوب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال ماتاريلا إن الذين لديهم عدد كبير من المتابعين بين الشباب يؤثرون أيضًا على طريقة عيشهم وتفكيرهم، وهذا يجعلهم مسؤولين عن متابعيهم.

وشدد الرئيس الإيطالي على ضرورة التفكير في كيفية ترجمة الرسالة التي يتم إرسالها، مضيفاً: هذه المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأهمية الدستور.. قلت في البرلمان إن الدستور هو أداة ديمقراطيتنا.

وتابع ماتاريلا: الحقوق كالطبيعة، يجب رعايتها لمنعها من أن تذبل، ولا يمكننا أن نسمح للديمقراطية أن تذبل.