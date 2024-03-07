قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية الثلاثة دون تغيير، حيث ستبقى أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.

وانخفض التضخم بشكل أكبر منذ اجتماعه الأخير في يناير في أحدث التوقعات الصادرة عن خبراء البنك المركزي الأوروبي، تم تعديل التضخم نزولاً، خاصة لعام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مساهمة أسعار الطاقة. وقال الخبراء انه سيصل في المتوسط ​​إلى 2.3% في عام 2024، و2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجرى تصحيح التضخم باستثناء الطاقة والغذاء تنازليا، ليصل في المتوسط ​​إلى 2.6% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و2.0% في عام 2026. وعلى الرغم من استمرار تخفيف معظم مقاييس التضخم الأساسي، إلا أن ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة أيضًا بسبب النمو القوي للأجور.

وراجع خبراء البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو لعام 2024 نزولاً إلى 0.6%؛ ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي معتدلاً على المدى القصير، ثم ينمو بنسبة 1.5% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، مدعومًا في البداية بالاستهلاك ولاحقًا أيضًا بالاستثمارات.