0وافق البرلمان الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدول الأعضاء في ديسمبر 2023، بأغلبية 523 صوتًا مقابل 46 صوتًا وامتناع 49 عن التصويت.

والهدف هو حماية الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون والاستدامة البيئية من أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مع تشجيع الابتكار وضمان قيادة أوروبا لهذا المجال، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وترسي اللائحة التزامات الذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر المحتملة ومستوى التأثير. وتحظر القواعد الجديدة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين. وتشمل هذه أنظمة التصنيف البيومترية بناءً على الخصائص الحساسة والاستقراء العشوائي لصور الوجه من الإنترنت أو من تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه.

كما سيجري خظر أنظمة التعرف على المشاعر في مكان العمل والمدارس، وأنظمة الائتمان الاجتماعي، وممارسات الشرطة التنبؤية والأنظمة التي تتلاعب بالسلوك البشري أو تستغل نقاط ضعف الناس.

ولن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية، إلا في بعض الحالات المحددة التي ينص عليها القانون صراحة. ولا يمكن استخدام تحديد الهوية “في الوقت الحقيقي” إلا في حالة احترام الضمانات الصارمة، على سبيل المثال، إذا كان الاستخدام محدودًا في الزمان والمكان ويخضع لترخيص قضائي أو إداري.

وتشمل الاستخدامات المسموح بها، على سبيل المثال، البحث عن شخص مفقود أو منع وقوع هجوم إرهابي.