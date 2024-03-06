اعتقلت شرطة ساساري، بالتعاون الوثيق مع مديرية شرطة الوقاية المركزية – خدمة مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي، مواطنين من أصل سوري في أولبيا، بناءً على أوامر مكتب المدعي العام للجمهورية في محكمة استئناف ساساري على خلفية الانخراط في أعمال الإرهاب الدولي.

ووفقاً للتحقيقات كان الاثنين منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2018، جزءاً من منظمة متخصصة في الحوالة، حيث كانا يقومان بتحويلات مالية من إيطاليا إلى سوريا والعكس لصالح الميليشيات السورية المقاتلة المناهضة لنظام بشار الأسد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واستخدمت هذه الميليشيات في صراعها أساليب تنطوي على الاستخدام العشوائي للعنف، بغض النظر عن استخدام المدنيين العزل، والقبول بالآثار الجانبية للعنف المباشر. وحُكم على الرجلين الموقوفين بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر.