تعتمد علاقة الإيطاليين بمستحضرات التجميل بشكل رئيسي على استخدام منتجات النظافة الأساسية، ولكن لا يوجد نقص في الذين يعتنون بأنفسهم بشكل يومي بمستحضرات التجميل المختلفة والحضور المنتظم إلى مراكز التجميل.

ويعتبر ما يقرب من نصف السكان (48.9%) أن مستحضرات التجميل ضرورية في حياتهم اليومية، ولكن من المثير للاهتمام تسليط الضوء على كيفية إدراك هذه الأهمية بطريقة معاكسة تمامًا بين الرجال والنساء، حيث ينسب الأول دورًا هامشيًا لهذه المنتجات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومن الموصى به أن ينتظر حوالي ثلث المواطنين (31%) حتى سن المراهقة على الأقل لاستخدام بعض مستحضرات التجميل.