أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء “إيستات” أنه في الربع الرابع من عام 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي معبرًا عنه بقيم متسلسلة مع السنة المرجعية 2015، المصححة لتأثيرات التقويم والمعدلة موسميًا، بنسبة 0.2٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.6٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الرابع من عام 2022.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الدوري الذي صدر في 30 يناير 2024، 0.2% بينما كان اتجاه النمو 0.5%. فيما شهد الربع الرابع من عام 2023 ثلاثة أيام عمل أقل من الربع السابق ويوم عمل أقل من الربع الرابع من عام 2022، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

فيما بلغ التغيير المكتسب لعام 2024 نحو +0.2% (تم تقديره بنسبة +0.1% في 30 يناير 2024). وانخفض الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق، في حين نما إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 2.4%، والواردات بنسبة 0.2%، والصادرات بنسبة 1%،2%.

كما انخفض الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق، في حين نما إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 2.4%، والواردات بنسبة 0.2%، والصادرات بنسبة 1%،2%.