كتب كوستانزا إسكلابون، في مقال في صحيفة ريفورميستا، أنه حتى 7 أكتوبر، لو قام شخص ما بإهانة أو مهاجمة يهودي بدافع معاداة السامية الخالصة، لكانت الصحف والمؤسسات ستتعامل مع الأمر وكان المجتمع المدني سيغضب.

وقال إنه في 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 1200 يهودي، وذبحوا وهوجموا في منازلهم، وتم اختطاف 230، وتغير العالم، موضحاً أنه كان من المتوقع أن يتغير هذا الوضع من خلال تصاعد الغضب بشأن معاداة السامية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إسكلابون إلى أنه حدث العكس ومنذ 7 أكتوبر كان من الممكن الخروج في الشوارع وهم يرددون عبارات تمدح الإبادة، من الممكن تعليق لافتات تصور اليهود بأنوف أو مثل الفئران أو بأيدي مفترسة مثل ثلاثينيات القرن الماضي.

وتابع: في عالم نبكي فيه ونشعر بالغضب من “السلطة الأبوية” وعمليات قتل النساء الناتجة عنها، والتي ولدت وانتشرت فيها حركة بأكملها، “أنا أيضًا”، بناءً على شكاوى النساء، كان هناك عدد قليل جدًا، وكانت تصريحات الناشطين في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة، التي أدانت عمليات الاغتصاب الجماعي الوحشية التي ارتكبتها حماس، متأخرة. وقال إن إدانة حماس والجرائم المرتكبة من شأنها أن تزيل الشكوك في أن صمتهم عن ضحايا 7 أكتوبر يرجع فقط إلى حقيقة أنهم كانوا يهودًا.