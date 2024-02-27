ارتدى أعضاء المجالس الإقليمية لحركة 5 نجوم الإيطالية، اليوم، في لومبارديا في غرفة بيريلوني أقنعة الغاز، في لفته لدعم الطلب، الذي تم تقديمه مع الحزب الديمقراطي، لإعلان حالة الطوارئ الوطنية في المنطقة بسبب تلوث الهواء.

واعتبر زعيم المجموعة الإقليمية لحركة 5 نجوم الإيطالية، نيكولا دي ماركو، اليوم، أنه من أجل مكافحة التلوث البيئي، من الضروري توفر العمل الذكي ووسائل النقل العام المحلية المجانية.

وقال دي ماركو، في حديثه أمام المجلس الإقليمي الاستثنائي حول جودة الهواء: هناك حاجة إلى خطة كبيرة للمستقبل، وبالتالي الحد من التوسع وبناء مزارع مكثفة جديدة، من بين المسؤولة عن انبعاث الأمونيا إلى الغلاف الجوي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

كما أشار إلى الحاجة إلى الاستثمار في البنى التحتية المستدامة للنقل مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية وإيقاف تشغيل المحارق الأكثر تلويثًا بشكل تدريجي.

وأشار دي ماركو إلى أن القيود على استهلاك الأراضي والتجديد الحضري ضرورية لأنه بينما نتحدث عن التلوث والضباب الدخاني، فإننا نجازف بأن نجد أنفسنا في حالة طوارئ جديدة مع عدم الاستقرار الهيدروجيولوجي.